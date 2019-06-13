حماقي يشكر جمهوره بالسعودية لحضور حفل الدمام

قدم المطرب محمد حماقي، الشكر للجمهور السعودي، وذلك بعد الحضور الكبير الذي شهده حفله الأخير بالدمام. ونشر "حماقي" مقطع فيديو عبر صفحته على " انستجرام" ؛ من حفله بالدمام، وعلق عليه قائلا: "شكرا للسعودية". يذكر أن حماقى سوف يحيى حفلا ثانيا فى مدينة جدة؛ وذلك يوم السبت المقبل. Advertisements قد يهمك ايضاً: إغماءات وغضب خلال حفل محمد حماقي في جامعة القاهرة كارمن سليمان ومحمد حماقي يتألقان في حفل إنجازات الدولة

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