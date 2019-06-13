"طبق الكوكيز" يُصلح العلاقات بين تايلور سويفت وكاتي بيري

لندن - لايف ستايل
بعد 5 سنواتٍ من الخلافات، والرد على بعضهما البعض عبر الأغاني، وضعت النجمتان العالميتان؛ كاتي بيري وتايلور سويفت، خلافاتهما وراء ظهريهما وأعلنا صلحهما بشكل رسمي، وهو ما كشفته النجمة كاتي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
ففي الساعات القليلة الماضية، نشرت كاتي بيري صورة، لطبق من بسكوت الكوكيز برقائق الشوكولاتة، عبر حسابها على إنستجرام، وكانت قد أرسلته لها تايلور سويفت، وكتبت على أطرافه عبارة "Peace at Last"، أي "السلام في النهاية".
وفي تعليقها على الصورة، كتبت كاتي: "شعورٍ جيد يا تايلور"، لترد عليها الأخيرة بـ 13 إيموجي قلب حب وردي، علما بأنّ الرقم 13 مميز جدًا لدى تايلور، كما أضافت كاتي: "دعينا نعود أصدقاء من جديد".
وبهذه المبادرات، ينتهي العداء الذي دام بين النجمتين لأعوام، فمنذ بداية خلافهما، وهما تنتجان الأغاني للرد على بعضهما البعض، كأغنية تايلور "Bad Blood"، وأغنية كايتي "Swish Swish".
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