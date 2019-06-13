كريم عبد العزيز يسترجع حسابه على "انستغرام" بعد تعرضه للسرقة وينشر أول صورة

نشر الفنان كريم عبد العزيز عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير "انستغرام" أول صورة له بعد استرجاع صفحته التي تعرضت للسرقة منذ أيام، وعلق عليها قائلًا: «أول صورة بعد سرقة الأكونت بتاعى من ناس والله مش عارف بتعمل كده ليه.. ناس مريضة..صورة من الفيل الأزرق 2.. عيد الأضحى 2019... يا رب يعجبكم».و"الفيل الأزرق 2" بطولة من كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم وضيوف الشرف ظافر العابدين وإياد نصار واسما شريف منير، وأحمد خالد صالح ومن إخراج مروان حامد، ومن تأليف الكاتب أحمد مراد.

يذكر أن الجزء الأول من "الفيل الأزرق" قدم قصة الدكتور يحيى الذي يعود بعد 5 سنوات من العزلة الاختيارية إلى العمل في مستشفى العباسية للصحة النفسية، ليعمل في القسم الذي يقرر الحالة العقلية لمرتكبى الجرائم، ويقابل صديقًا قديمًا يحمل إليه ماضيًا جاهد طويلًا لينساه، ويجد يحيى نفسه وسط مفاجآت تقلب حياته، لتتحول محاولته لاكتشاف حقيقة صديقه إلى رحلة مثيرة لاكتشاف نفسه أو ما تبقى منها.

وكانت اَخر أعمال كريم عبد العزيز بالسينما فيلم "نادي الرجال السري" وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا.

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