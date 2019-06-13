حفيدتا هيفاء وهبي تخطفان القلوب بجمالهما في أحدث جلسة تصوير

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحدث جلسة تصوير لـ حفيدات الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، مما أثار الجدل للتشابه بين الطفلتين وجدتهما، وخطفتا القلوب بجمالهما وإطلالتهما الساحرة التى تشبة الملائكة، وظهرا مرتديتان فستانين متشابهة من اللون الأبيض وتتدارج ألوان السماء من جميع ألوان الازرق واللبنى والذيل كحلى، منفوش .

واكتملت الإطلالة لـ حفيدات هيفاء وهبى بالشعر المنسدل أسفل الظهر ،الأشقر الطبيعى والعيون البنى الملونة والإطلالة التى تتمتع بجمال ربانى. قد يهمك ايضاً: حفيدة هيفاء وهبي تقلد أنجلينا جولى فى شخصية "Maleficent" الفنانة هيفاء وهبى تنفى شائعة زواجها من مدير أعمالها

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