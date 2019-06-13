فيديو| عز وكريم وحلمي ورمضان في حرب تكسير عظام بموسم عيد الأضحى السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

لأول مرة يبدأ صناع أفلام عيد الأضحى في الإعلان عن أعمالهم مع موسم عيد الفطر، في خطوة تُنذر بموسم سينمائي من العيار الثقيل، ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز الأفلام المقرر عرضها في عيد الأضحى:

- ولاد رزق 2

طرحت شركة "الطاهر ميديا برودكشن" تيزر الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2"، وظهر خلال التيزر أبطال الجزء الأول من الفيلم، إلى جانب الفنان الكبير خالد الصاوي والفنان باسم سمرة.

يذكر أن فيلم "ولاد رزق2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داود، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، كريم قاسم، ومن إخراج طارق العريان، وحقق الجزء الأول من الفيلم نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

الفيل الأزرق 2

طرح المخرج مروان حامد، الإعلان الرسمي لفيلم "الفيل الأزرق 2"، المُقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحي المقبل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ثم انتشر الفيديو كالنار في الهشيم واقتربت مشاهداته من 5 ملايين مشاهدة، ونال إشادة نقدية واسعة مع وصفه بالعالمي والهوليودي.

إعلان الفيل الأزرق 2

كينج سايز

طرح النجم محمد هنيدي، الإعلان الدعائي الأول لفيلمه السينمائي الجديد "كينج سايز" المقرر أن ينافس به موسم عيد الأضحى المقبل.

ونشر"هنيدي" فيديو الإعلان الأول للفيلم عبر حسابه على "تويتر" معلقًا: "توكلنا على الله.. الإعلان الأول لفيلم كينج سايز .. عن عقلة الإصبع".

يذكر أن النجم محمد هنيدي يجسد في الفيلم شخصية "عقلة الإصبع"، باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس، تحت إشراف شركات عالمية، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

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- الكنز 2

ربما يكون فيلم "الكنز 2" من أقوى الأفلام المرشح طرحه في موسم عيد الأضحى، بسبب جاهزية الفيلم والانتهاء من تصوير ومراحل بما بعد التصوير، ولم يتبق سوى تحديد موعد لعرضه.

عُرض الجزء الأول من فيلم "الكنز" عام 2017، وشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما، بينهم محمد رمضان، محمد سعد، هند صبري، روبي، أمينة خليل، أحمد رزق. وهو عمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

- خيال مآتة

يأتي في المرتبة الثانية، فيلم "خيال مآتة"، الذي يشهد عودة الفنان أحمد حلمي للسينما بعد آخر أعماله فيلم "لف ودوران"، ونشر السيناريست عبدالرحيم كمال، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" صورة تجمعه بالفنان أحمد حلمي، ليشوق بها الجمهور لفيلمهما الجديد.

وكتب كمال: "ولسه فيه حكايات بتتحكي، قريبا خيال مآتة".

"خيال مآتة" من بطولة أحمد حلمي ومنه شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وحسن حسني ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة، من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.

- كل سنة وأنت طيب

يقوم الفنان تامر حسني بتصوير مشاهده الأخيرة في فيلم "كل سنة وأنت طيب"، من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج هادي الباجوري.

تامر الذي يعود للسينما منتشيا في موسمه المفضل بعد تصدره إيرادات موسم عيد الأضحى السينمائي الماضي بفيلم "البدلة" الذي أصبح أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات بـ68 مليون جنيه.

"كل سنة وأنت طيب"، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج هادي الباجوري، بطولة تامر حسني وعائشة بن أحمد وزينة وخالد الصاوي.