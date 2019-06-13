شاهد: مفاجأةٌ من الفريق الطبيّ لصابرين بورشيد في المستشفى

فاجأ الفريق الطبيّ، المسؤول على الحالة الصّحيّة للفنّانة والإعلاميّة البحرينيّة، صابرين بورشيد، وذلك بالاحتفال بعيد ميلادها داخل المستشفى.

وأحضر الفريق قالب “كيك”، مكتوبا عليه اسم “صابرين” إلى جانب مجموعة من الهدايا، مقدّمين لها الأغنية الخاصّة بعيد الميلاد، وذلك لإدخال الفرحة إلى قلبها.

ولم تظهر صابرين بوجهها في هذا الفيديو، ولكن ظهر جزء منها فقط وهي ترقد على سرير المرض، وتقرأ إحدى الرسائل التي وصلت لها بمناسبة عيد ميلادها.

وكان الإعلاميّ الكويتيّ، فيصل العجمي، قد كشف آخر مستجدّات وتفاصيل الحالة الصّحيّة لبورشيد منذ أيام، مؤكدًا، أنّ حالتها الصّحيّة مستقرّة، وتتقدّم باستمرار.

وظهر الإعلاميّ الكويتيّ، في مقطع فيديو، ليؤكّد قيامه بالاتّصال بأحمد بورشيد، والد صابرين، حيث أكّد له، أن حالتها الصّحيّة مستقرّة، وتستجيب للعلاج بطريقة ممتازة، وتخطو خطوات جيّدة نحو العلاج، والتّعافي.

وأضاف: “اتصلت في عمي أحمد بورشيد والد زميلتي وأختي الإعلامية والفنانة صابرين بورشيد منها أعيد عليه ومنها أطمن على صحة صابرين، وأشوف أخبارها، واليوم طمني وقالي في خطوات وايد جميلة في العلاج، وإنها قاعدة تستجيب للعلاج بطريقة جدًا ممتازة، وإن حالتها بدأت بالاستقرار، يعني شوية شوية الأمور راح تصير طيبة”.