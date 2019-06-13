وائل كفوري مع فتاة عارية: “استشبهت فيكي”

كتب امير فتحي في الخميس 13 يونيو 2019 09:00 صباحاً - شوًق الفنان اللبناني ​وائل كفوري متابعيه وجمهوره​ لأغنية الجديدة والتي تحمل عنوان “استشبهت فيكي”. فقد نشر وائل كفوري صورة له برفقة فتاة عارية الكتفين وذلك عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي. وعلّق وائل كفوري على هذه الصورة قائلا: “قريبا استشبهت فيكي” دون ان يكشف المزيد من التفاصيل. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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