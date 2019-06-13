أحمد عز يهنئ نادين ن. نجيم على قرارها

عبّر الممثل المصري احمد عز عن إعجابه بالممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعد نجاح دورها كطبيبة اورام سرطانية في مسلسل “خمسة ونص” الذي عرض طيلة شهر رمضان 2019 وحقق نجاحاً كبيراً.

ونشر “عز” صورة تجمعه مع نادين على حسابه الرسمي عبر موقع انستغرام وعلق: “اد ايه الفنانة نادين انسانية وقلبها طيب وجميلة والقرار اللى اخدته فعلا يدل على اكتر من كدا”.

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اذاً، انضم احمد عز الى القائمة الطويلة من النجوم والوجوه المعروفة من العالم العربي ومن مصر تحديداً، الذين عبّروا عن اعجابهم بمسلسل “خمسة ونص” وبدور “بيان نجم الدين” الذي حمل رسالة خاصة في الحلقة الأخيرة بعدما عمدت الى حلق كامل شعرها دعمّا منها لمرضى السرطان وتضامنًا معهم.

وعلى الرغم من أن المشهد درامي بإمتياز، خاصة أن نادين لم تقّص شعرها فعلياً، إلا أنها استطاعت ان تقنع المشاهدين بعد ان تماهت مع الدور كي توصل الرسالة الإنسانيّة الهادفة من خلال تسليط الضوء على مرضى السرطان.

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