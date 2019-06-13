كنزة مرسلي… ونجاح جديد

لا زالت النجمة الجزائرية كنزة مرسلي تحقق النجاح تلو النجاح مع شركة الإنتاج لايف ستايلز ستوديوز وذلك بعدما تخطى كليبها الأخير “قتّال” حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة في خلال أربعة أشهر من طرح الكليب على قناة الشركة الرسميّة عبر موقع يوتيوب

وكانت “مرسلي” قد صرّحت في السابق ان عند سماعها أغنية “قتّال” لأول مرة شعرت انها ستعجب الناس، وهذا ما تُرجم في الواقع بالرقم الكبير الذي حققه الكليب الذي وقعه المخرج زياد خوري في تركيا.

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وقد باركت شركة لايف ستايلز ستوديوز لـ “مرسلي” و “خوري” على هذا النجاح.

الكليب سلط الضوء على موضوع الخيانة التي قد تتعرض لها كل امرأة. وظهرت كنزة في هذا العمل بحالتين المرأة الضعيفة والقوية.

أغنية “قتّال” كلمات عبدو سعود، الحان وتوزيع طارق قادم، انتاج “لايف ستايلز ستوديوز”، وهي باللهجة الجزائرية، رومانسية ذات ايقاع سريع، تتكلم عن خيانة الحبيب.