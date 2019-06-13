مهرجان موازين الغنائي في دورته الـ"١٨" بتوليفة عالمية

تبدأ فعاليات مهرجان موازين الغنائي الدولي 21 الشهر الجاري، وهي الدورة الثامنة عشرة إذ يعد المهرجان ثاني أكبر مهرجانات العالم في مجال الغناء لما له من تفرد في استضافة نجوم الغناء، سواء الشرقيين أو الغربيين، بالإضافة إلى تقديم مغاربة بنسبة 40% من أجندته.

بدأت أولى دوراته عام 2001 ونظمته جمعية مغرب الثقافات تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي رعاه ووجه للاهتمام به، إذ يلعب المهرجان دورا كبيرا في جذب السياحة الفنية للمملكة.

ويقام المهرجان في العاصمة الرباط ويتجاوز حضوره الجمهوري الـ2 مليون طوال أيام المهرجان عبر عدة مسارح ومنصات منها النهضة، السوسي، شاله، أبورقراق، مسرح محمد الخامس.

وجذب المهرجان عددا من نجوم الغناء العالميين في دوراته السابقة ومنهم ويتني هيوستن التي أثنت على فعاليات المهرجان وعبرت عن سعادتها في المشاركة، أيضا شاكيرا التي شاركت في فعالياته من قبل وقالت إن المهرجان إشعاع ثقافي مهم في بلد ساحر، ويشارك هذا العام آية ناكومورماووترافيست سكوط بالإضافة إلى مجموعة ميغوس التي تغني للمرة الأولى أمام الجمهور المغربي، ويشارك أيضا الكولومبي مالوما والثنائي الفرنسي بيج فلو واولى والكنغولي داجي شقيق المطرب ميتر جيمس.

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ويحضر كارول سماحة في حفل الافتتاح وفي اليوم التالي يظهر عاصي الحلاني بمشاركة المغربية يسرا سعوف وتليهم اللبنانية ميريام فارس بمشاركة أوكا وأورتيجا في اليوم التالي، وعلى مسرح النهضة يغني سعد الصغير بمشاركة الفلسطيني محمد عساف وتتوالى المشاركات بوليد توفيق وديانا كرازون ورامي عياش ونجوى كرم، وتختتم فعاليات المهرجان حسين الجسمي الذي وعد جمهوره بمفاجأة.

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