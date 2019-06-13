"أكاديمية الأوسكار" تُعلن موعد حفلاتها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة

أعلنت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية عن موعد إعلان حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل، الذي سيكون في التاسع من فبراير/ شباط لعام 2020، بالإضافة إلى أن الإعلان عن الترشيحات سوف يكون في الثالث عشر من يناير من نفس السنة.

ومن المعروف أنه تقام الدورة الـ92 لجوائز الأوسكار العام المقبل في التاسع من فبراير/ شباط، إلا أن الحفلين التاليين يقامان في 28 فبراير/ شباط 2021 و27 فبراير/ شباط 2022 أي الأحد الأخير من الشهر.

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وقالت الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها المانحة للجوائز ومحطة "ABC"، التي تبث الحفل في الولايات المتحدة: "الألعاب الأوليمبية ومباراة سوبر بول وعطل رسمية أميركية سوف تؤدي إلى إرجاء موعدي 2021 و2022 إلى الأحد الأخير من فبراير/ شباط".

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