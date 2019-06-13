رولا يموت توجِّه رسالة إلى شقيقتها هيفاء وهبي بعد مرضها

يبدو أن مرض الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، سيكون سببًا في إنهاء خلافاتها مع من حولها، خصوصًا خلافاتها مع المقربين من عائلتها، فبعدما نشرت ابنتها الوحيدة، زينب فياض دعاء شفاء للمريض، ثم كتبت أن الدم لا يصبح ماء مهما كان في إشارةٍ منها إلى تعاطفها مع والدتها، قررت رولا يموت، الأخت غير الشقيقة لهيفاء، وضع خلافها معها جانبًا، وتغيير الصورة الشخصية الخاصة بها عبر إنستغرام بصورة مركبّة تجمعها بوهبي كُتب عليها، "أختي فيكي الحياة أحلى"، كما نشرت الصورة ذاتها عبر خاصية الستوري.

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وبذلك تكون يموت، فتحت بابًا جديدًا لعودة علاقتها مع شقيقتها، على الرغم من التوترات السابقة؛ إذ وصلت خلافاتهما إلى المحاكم، وكانت يموت، تصفُ شقيقتها باستمرار بـ "تيتة"، مؤكدة أن وهبي أكبر بكثير مما تدعي، وأنها زوّرت تاريخ ميلادها، بالإضافة لنعت شقيقتها بأبشع الصفات، وشتمها في كل مناسبة إعلامية تظهر فيها.

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ويُشار إلى أن هيفاء وهبي، تُقيمُ حاليًا في المستشفى، بسبب وعكةٍ صحية لم يتم الكشف عن تفاصيلها، حتى هذه اللحظة، إلا أن مدير أعمالها، محمد وزيري، أكد مؤخرًا أن صحتها بدأت بالتحسن.

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