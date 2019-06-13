صوفيا المريخ تعود إلى الغناء بأغنية مصوّرة

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""الخليج 365"" من بيروت: عادت المغنية المغربية صوفيا المريخ إلى الغناء بعد اعتزاله منذ ستة سنوات. حيث طرحت عبر موقع "YouTube" فيديو كليب أغنيتها الجديدة "تحت النظر" من كلمات نادر عبد الله وألحان وليد سعد وتوزيع توما، فيما يحمل الكليب توقيع المخرج ديفيد زيني.

يُذكر أنها كانت شاركت في الموسم الأوّل من برنامج المواهب "ستار أكاديمي" في العام 2003. وهي تعود بهذا الكليب بأداء طريف مع فتى يرافقها بلقطات لا تخلو من الكوميدي بمفاجآته اللطيفة. فيما يلي رابط الكليب:

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