شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. يحيى الفخرانى يعود مرة أخرى لـ "الملك لير" بعد توقف أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجم يحيى الفخرانى وأبطال مسرحيته "الملك لير" العرض المسرحى مساء اليوم الخميس على مسرح cairo show بالتجمع الخامس وذلك بعد توقف أسبوع لأسباب هندسية طارئة خارجة عن إرادة القائمون على العرض، حيث قدموا اعتذارهم للجمهور عن عدم عرض المسرحية الأسبوع الماضى.

"الملك لير" بطولة يحيى الفخرانى، فاروق الفيشاوى، ريهام عبد الغفور، رانيا فريد شوقى، هبة مجدى، محمد فراج، نضال الشافعى، أحمد عزمى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف ومن إخراج تامر كرم ويعود الفخرانى لتقديم الرواية مرة أخرى على خشبة المسرح بعد 18 عامًا من عرضها حيث أخرجها مسرحيًا أحمد عبد الحليم وتليفزيونيًا جمال عبد الحميد.

قصة "الملك لير" تدور حول ملك بريطانيا الذي ينساق عقله تدريجيا إلى الجنون متأثرا بصدمته مما فعلتاه فيه ابنتيه، حيث قرر أن يُقسم ملكه بين بناته الثلاثة الكبيرة جونريل والوسطى ريجان والصغرى كورديليا استنادا إلى أي منهن يحبونه أكثر، وتتمادى الأختان الكبيرتان في امتداح وتملق والدهما فيما تقوم ابنته الصغرى والمفضلة إليه كورديليا بالحديث بصدق فيثورغضب الملك ويقوم بحرمانها من كل شيء.

Advertisements