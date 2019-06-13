شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب: زوجى أوكا من أقنعنى بألبوم "أنا لسه هنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة مى كساب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها بذلت مجهودًا كبيرًا فى ألبوم "أنا لسه هنا" على مدار 5 سنوات ماضية، مشيرة إلى أنها كانت مقررة أن تبتعد عن الغناء بعد الثورة بسبب أحوال البلد ولكن زوجها أوكا هو من أقنعها بالعودة مرة أخرى للغناء.

وأضافت مى أنها تلقت ردود أفعال إيجابية حول الألبوم التى تعتبره خطوة مهمة فى مشوارها الفنى، خاصة أنه مختلف ويشمل نوعية مزيكا جديدة لم تقدمها من قبل .

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مى كساب تعاونت من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية، أحمد مرزوق، محمد يحيى، عزيز الشافعى، محمدى، رامى جمال، مدين، أورتيجا.

وقد طرحت مى كساب مؤخرًا أغنية "يا نحلة"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى تعد واحدة ضمن أغانى ألبومها الأخير "أنا لسه هنا"، الذى طرحته مؤخرًا، وحقق نجاحًا كبيرًا، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أوكا.





وتقول كلمات الأغنية "يا ناس ياللى شاغلين نفسكم بيا ومركزين أكتر منى فيا، مش عارفة ليه شاغلين بالكم وحياتى خليكم فى حالكم، متشكرين على الاهتمام أنا تمام وميه وميه".