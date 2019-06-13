شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى يعرض مسرحية "سيرة الحب" للجمهور السكندرى أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان إيهاب فهمى، ونجوم فرقته المسرحية "سيرة الحب"، للسفر إلى الإسكندرية لعرض مسرحيته هناك، ابتداء من مطلع شهر يوليو المقبل على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، ويتناول العرض حياة الموسيقار الكبير بليغ حمدى ومحطاته فى الأغنية الرومانسية والشعبية والوطنية والدينية ومحطات أخرى مهمة فى حياته.



إيهاب فهمى ونهلة خليل

العرض بطولة "النجم إيهاب فهمي، مروة ناجى، أحمد الدمرداش، النجم مجدى صبحى، ناصر عبد الحفيظ، شريف عواد، نهلة خليل، شيكو، رشا سامى العدل، أحمد الشريف، سيد عبد الرحمن، هانى عبد الهادى، أحمد الأمير، عماد عبد المجيد، سمية درويش، عمرو أصلان" تصميم إضاءة شريف البرعى خدع مسرحية، إيهاب جمعة توزيع موسيقي، محمد أبو اليزيد تدريب باليه، حسام التابعى، مخرج منفذ، محمد شافعي تأليف أيمن الحكيم استعراضات وإخراج د. عادل عبده فارس المسرح الاستعراضى.

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نهلة خليل ومجدى صبحى