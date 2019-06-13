محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: احتل فيلم "الممر" المركز الثاني في شباك تذاكر أفلام عيد الفطر، منذ بداية عرضه، وحقق إيرادات كلية بلغت 19 مليونا و921 ألف جنيه. وتدور أحداث الفيلم حول كتيبة مصرية في فترة حرب الاستنزاف، وتم الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية. فيلم الممر بطولة أحمد عز، محمد جمعة، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، إياد نصار، أحمد رزق، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.

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كانت هذه تفاصيل خبر اقترب من 20 مليونًا.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم الممر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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