"السلطانة هويام" بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة باسم السلطانة "هويام"، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورتين لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت "مريم" في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن آخر أعمال الممثلة التركية، مسلسل "حريم السلطان"، التي اشتهرت من خلاله باسم "السلطانة هويام"، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا في مصر وعدد من البلدان العربية.

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