محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
حل الفيلم الكوميدي "سبع البرمبة"، في المركز الثالث في شباك التذاكر، وحقق إيرادات كلية قدرها 15 مليونا و410 آلاف جنيه، منذ بدء عرضه حتى أمس الأول الثلاثاء.
وكانت إيرادات الفيلم من أبرز مفاجاَت الموسم، حيث احتفظ الفيلم بمركزه الثالث منذ بداية طرحه حتى الاَن.
الفيلم بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، محمد ثروت، جميلة عوض، مها أبو عوف، نور قدري، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة رامز جلال.. تعرف على إجمالى إيرادات "سبع البرمبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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