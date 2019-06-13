محمد عز بإطلالة كلاسيكية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان محمد عز مجموعة من الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضع لها. وظهر عز في الصور بإطلالة كلاسيكية مميزة لاقت إعجاب متابعيه. يُذكر أن محمد عز شارك في مسلسل "لآخر نفس"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، وفتحي عبدالوهاب، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، وإيهاب فهمي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج حسام علي، كما شارك أيضًا في بطولة مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، حنان مطاوع، فتحي عبدالوهاب، إيمان العاصي، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وتم عرضهما رمضان الماضي.

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