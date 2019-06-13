منسي يحتفل بـ عيد ميلاده.. برفقة الهضبة ودينا الشربيني

احتفل عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، بعيد ميلاده، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.
ونشر "منسي"، صورة عبر حسابه على "إنستجرام" بخاصية "الإستوري"،
أحمد أبو هشيمة، وأحمد حسام "ميدو" وحسام غالي ومحمد ناجي "جدو".
عمرو منسي هو أحد القائمين على مهرجان الجونة مع الفنانة بشرى، وهو مؤسس بطولة الجونة الدولية للإسكواش والرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للبطولة.
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