شكرا لقرائتكم خبر عن متى بدأ التوتر يدخل علاقة برادلى كوبر وإيرينا شايك؟.. اعرف القصة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول خبر انفصال النجم العالمى برادلي كوبر عن صديقته السوبر موديل إيرينا شايك حديث الكثيرين حول العالم، ولم يعرف البعض أن بداية التوتر الذى لحق بالعلاقة مع بدء تصوير كوبر البالغ من العمر 44 عامًا فيلم A Star Is Born".

وأكد مصدر مقرب من برادلى وشايك أن حياة الثنائى العاطفية دخلت فى حلقة تشتت بمجرد بدء تصوير العمل، وقد حاول الثنائى إنقاذ العلاقة لكنها تغيرت تمامًا، وأضاف المصدر: "بما أن برادلى وإيرينا كانا دائمًا يحافظان على خصوصية علاقتهما فلم يكشف عن الكثير من الأجواء المتوترة التى المت بالعلاقة .

يذكر أن وسائل الإعلام أعلنت مؤخرًا أن الثنائى "إيرينا وكوبر" كانا يعيشان حياة منفصلة تمامًا قبل الإعلان رسميًا عن انفصالهما.

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