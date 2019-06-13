شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفيلم المفضل للمخرج كوينتين ترانتينو فى عالم مارفل.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتهر المخرج العالمى كوينتن ترانتينو فى أفلامه بتجسيد الأكشن والدموية بشكل مختلف وهو ما ظهر فى الكثير من أفلامه التى كان آخرها The Hateful Eight الذى عرض عام 2015، قبل أن تستقبل شاشات السينما فيلمه الجديد فى 26 من الشهر الجارى الذى يأتى بعنوان Once Upon a Time In Hollywood.

وفى تصريح جديد للمخرج العالمى ترانتينو، كشف فيه عن فيلمه المفضل فى عالم شخصيات مارفل، وهو فيلم Thor: Ragnarok للنجم كريس هيمسوورث، الذى عرض عام 2017، ونجح في حصد 854 مليون دولار إيرادات.

كوينتين ترانتينو

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ونجح تارانتينو فى الحصول على تصفيق حار من المشاهدين داخل صالة السينما فى مهرجان كان بعد العرض الأول لفيلمه الجديد Once Upon a Time In Hollywood، والذى كسر فيه حاجز الـ 6 دقائق تصفيق ليحطم الرقم القياسى وهو 5 دقائق كأكثر فيلم حصل على دقائق تصفيق فى مهرجان كان.

وتدور أحداث فيلمه الجديد Once Upon a Time In Hollywood، فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

الفيلم يركز على سلسة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن، ويشارك فى بطولته براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.