شكرا لقرائتكم خبر عن رجعت العجوز شاب وجمدت البشر.. تعرف على أفلام الخيال العلمى المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم افتقار الإمكانيات التقنية في تلك السنين وضعف النواحى المادية وفشل بعض المحاولات إلا أن ذلك لم يمنع عدد من المخرجين والمنتجين لخوض تجارب إنتاج أفلام عربية للخيال العلمى تعتمد على الإثارة و التشويق، فى التقرير التالى نرصد عددا من هذه المحاولات:

فيلم ( هـ 3 ) عام 1961

تدور أحداث الفيلم حول عالم يخترع عقار أطلق عليه اسم "هـ 3" وهو عقار يستطيع أن يعيد الإنسان إلى شبابه ، فيطلب منه المعلم عباس والذي يبلغ من العمر 80 عاما أن يعيد إليه شبابه، وينجح العقار مع المعلم عباس الذي يعود شابا فيرتكب العديد من الكوارث بل ويحاول الزواج من خطيبة ابنه ويرتكب جريمة قتل، ولكنه أخيرا يعود إلى صوابه ويقرر العودة إلى عمره الحقيقي والاستسلام لمصيره.

والفيلم بطولة رشدي أباظة وسعاد حسني وماهر العطار وطروب وتوفيق الدقن , اخراج عباس كامل , تأليف عباس كامل و صلاح إبراهيم

فيلم ( قاهر الزمن ) عام 1987

تدور أحداث الفيلم حول الدكتور حليم الذي يكتشف طريقة لتجميد جسم الإنسان لسنوات، وإعادته مرة أخرى فيقرر أن يجري تجاربه على المرضي في مستشفاه، وبالمصادفة يكون أحد أقرباء الصحفي كامل بالمستشفي فيعلم أن هناك مرضى يختفون في ظروف غامضة ويحاول حل اللغز هو وابن خالته فكري صحفي الحوادث، وعندما يختفي فكري هو الأخر في ظروف غامضة، يذهب كمال للبحث عنه ولكنه يقع في فخ نصبه له الدكتور حليم، ولكن يستطيع الهرب ويحطم معمل الدكتور حليم، وينتهي الفيلم وقد أصبحت القاهرة مليئة بعيادات التجميد.

والفيلم بطولة نور الشريف و جميل راتب وآثار الحكيم وحسين الشربيني وخالد زكي، اخراج كمال الشيخ

فيلم ( العالم سنة 2000 ) عام 1972

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وتدور الأحداث حول شخص يشعر بالعجز لفشله في الزواج من حبيبته بسبب رغبة والدها في تزويجها من شاب ثري، فيطلب بطل الفيلم من أخيه أن يستغل مهاراته العلمية لإنقاذه، فيقرر أخيه أن يحوله إلى عقلة إصبع، وبالفعل يتمكن الحبيب من التواجد بجوار حبيبته حتى بعد زواجها ويدخل عالم الأغنياء وأيضا عالم الفقراء وينجح في النهاية في التفريق بينها وبين زوجها، وعندما يعلم الزوج يقوم بمطاردتهما بعدما يعود لحجمه الطبيعي ولكنه يطلب من شقيقه أن يقوم بتحويله هو وحبيبته إلى عقلة إصبع للأبد

والفيلم بطولة حسن يوسف وسهير رمزي ونجوى فؤاد ومنى واصف وأديب قدورة وصلاح القصاص , اخراج أحمد فؤاد

فيلم ( أدم بدون غطاء ) عام 1990

وتدور أحداثه على متن إحدى الطائرات حول أدم الذي يحلم بأن يعيش في العالم وحيدا ويسيطر عليه حلمه ليجد فجأة نفسه وحيدا في العالم ويقابل لبنى مضيفة الطيران التي يتزوجها وتظل برفقته في عالمه الغريب، وخلال الفيلم نشاهد رحلة آدم في العالم الخاوي الذي ينهار في نهاية الفيلم لنكتشف أنه كان يحلم.

والفيلم بطولة محمد صبحي ونيللي وعبد الله مشرف وكريم الحسيني، اخراج محمد نبيه

فيلم ( الرقص مع الشيطان ) عام 1993

تدور أحداث الفيلم حول الدكتور واصل الذي يعود إلى بلده بعد حصوله على درجة الدكتوراة من الاتحاد السوفيتي، ويتم تعيينه أستاذاً بالجامعة، ويتزوج حبيبته السابقة وفي إحدى جولاته العلمية يحصل على زهرتين غريبتين يجري عليهما اختبارات، ويستخرج منهما عقارا يمكنه من الانتقال عبر الزمن إلى أية حقبة يريدها، فيرجع إلى زمن أجداده ويكتشف كنزا مدفونا في بيته، وفي رحلة البحث عن الكنز يتغير مجرى الأحداث تماماً

بطولة نور الشريف، مديحة يسري، صباح السالم، عزيزة حلمي، فتحية قنديل، أحمد خميس اخراج علاء محجوب