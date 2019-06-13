شكرا لقرائتكم خبر عن "منتخب صلاح" أغنية جديدة للشاعر رمضان محمد بصوت الجمهور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الشاعر رمضان محمد لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان «منتخب صلاح»، الذى يهديها لجمهور كأس الأمم الأفريقية 2019، والأغنية كلماته وألحانه، وتوزيع الموسيقى محمود صبري، ويغنيها عدد من الجمهور.
من ناحية أخرى يتعاون رمضان محمد فى ألبوم لؤى الجديد بأغنية تحمل اسم "ركنت المشاعر"، وهى من وألحان أحمد مصطفى وتوزيع محمود صبرى وتتناول علاقة الرجل بالمرأة بعد الارتباط.
يذكر أن الشاعر رمضان محمد سبق وأن قدم عددًا من الأعمال الناجحة فى الفترة الماضية ومنها أغنية "أقول أنساك" لكارول سماحة، وأغنية "خلينى معاك" للمطربة آمال ماهر، وأغنية "يابخت اللى هتحبيه" للنجم تامر حسنى، وأغنية "متعلمناش" للمطرب رامى جمال، وأغنية "هيفضل مسيطر" للمطرب إيهاب توفيق، كما ينتظر طرح عدد من أعماله الجديدة مع الديفا سميرة سعيد والمطرب محمد حماقى والنجم سامو زين والمطرب مصطفى قمر.
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