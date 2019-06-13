صورة.. سامح حسين يؤدي مناسك العمرة رفقة زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشر الفنان سامح حسين صورة جمعته بزوجته، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أثناء أدائهما مناسك العمرة. ظهر حسين إلى جانب زوجته أمام المسجد النبوي الشريف، وعلق: "الحمد لله صلاة في المسجد النبوي الشريف، بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم". يذكر أن آخر أعمال الفنان سامح حسين مسرحية "خليك متفائل"، والتي عرضت بعيد الفطر على المسرح القومي، ويشارك في العمل كلا من سامي مغاوري، سهر الصايغ، أشرف عبدالغفور، من إخراج إسلام إمام.

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