أصالة تهنئ محمد عبده بعيد ميلاده: "كل عام وأنت هواء هذا الوطن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة أصالة نصري على تهنئة فنان العرب الفنان محمد عبده، بعيد ميلاده الـ70، الذي يوافق الأربعاء 12 يونيو.

ونشرت أصالة صورة تجمعها بمحمد عبده، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت: "وللغالي القدوة القدير المحترم، أستاذ الفن والذوق والرقي والمثابرة، كل عام وأنت هواء هذا الوطن وأمانة، كل عام وأنت المتربع المبهر المهتم بتفاصيل عمله، وفي كل مرة بشكل مختلف، متجدد غض المشاعر وبريء الابتسامة، حنون لطيف، كل عام وأنت الخير".

يذكر أن الفنانة أصالة أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في الدمام بالسعودية، بمشاركة الفنان حسين الجسمي، ضمن حفلات عيد الفطر المبارك.