- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت الفنانة أصالة نصري على تهنئة فنان العرب الفنان محمد عبده، بعيد ميلاده الـ70، الذي يوافق الأربعاء 12 يونيو.
ونشرت أصالة صورة تجمعها بمحمد عبده، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت: "وللغالي القدوة القدير المحترم، أستاذ الفن والذوق والرقي والمثابرة، كل عام وأنت هواء هذا الوطن وأمانة، كل عام وأنت المتربع المبهر المهتم بتفاصيل عمله، وفي كل مرة بشكل مختلف، متجدد غض المشاعر وبريء الابتسامة، حنون لطيف، كل عام وأنت الخير".
يذكر أن الفنانة أصالة أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في الدمام بالسعودية، بمشاركة الفنان حسين الجسمي، ضمن حفلات عيد الفطر المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تهنئ محمد عبده بعيد ميلاده: "كل عام وأنت هواء هذا الوطن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.