في المركز الأخير.. تعرف على إجمالي إيرادات "محمد حسين" لمحمد سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حل فيلم "محمد حسين" للنجم محد سعد، في المركز الأخير في شباك التذاكر بين أفلام عيد الفطر، حيث حقق 2 مليون و797 ألف جنيه منذ بدء عرضه.

وتدور أحداث الفيلم حول سائق يعمل في فندق كبير ويقوم بدوره الفنان محمد سعد، يتورط مع رجال المافيا ويحدث بينهم مطاردات كثيرة، ويتم اتهامه في قضية قتل.

الفيلم بطولة محمد سعد، وسمير صبري، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومي سليم، وحمدي الوزير، ومن إخراج محمد علي.