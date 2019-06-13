بمشاركة 2500 شاب.. وزيرة الثقافة تشهد انطلاق مهرجان الأوبرا الصيفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أطلقت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى على المسرح المكشوف، في حضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا.

وأكدت وزيرة الثقافة على أهمية إتاحة الفرصة للشباب الواعد للإعلان عن أنفسهم من خلال الفنون الراقية التي تشكل أحد أهم مسارات بناء الإنسان وتطوير المجتمع، وأشارت إلى أن الثقافة أعدت برنامجًا حافلاً خلال فترة الصيف يعمل على تنمية الوعي والإرتقاء بالوجدان.

ولفتت الوزيرة إلى أن البرنامج يشمل أنشطة ثرية ومتنوعة قادرة على جذب الجمهور ومجابهة للأفكار المتطرفة يتم تقديمها في كافة محافظات مصر.

افتتح الحفل فريق "مسار إجباري" بمشاركة ما يقرب من 2500 مشاهد من الشباب، الذين استمعوا لمجموعة من أشهر أعمال الفريق، منها أغاني "صاحب، فاكرة، للحزن أصول، نهايات الحكاوي، كائن فضائي، مطلوب حبيب، أوقات، وغيرها من الأغاني الشهيرة.​