حقق رقمًا قياسيًا.. تعرف على إجمالي إيرادات لـ"كازابلانكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

احتل فيلم "كازابلانكا" المركز الأول في شباك تذاكر منذ بداية عرضه، وحقق إيرادات كلية بلغت 36 مليونًا و384 ألف جنيه، وهو الفيلم الأول الذي يحقق هذا الرقم في أسبوع واحد.

وحقق "كازابلانكا" في أول أيام عيد الفطر إيرادات بلغت 6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات، لينجح بهذا الإيراد في تحقيق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية، متخطيًا فيلم "هروب اضطراري" للنجم أحمد السقا، الذي حقق 6 ملايين و300 ألف جنيه في ثاني أيام عيد الفطر 2017، قبل أن يعود ويكثر أمير كرارة رقمه بتحقيق 8 ملايين جنيه في ثاني أيام العيد.

فيلم كازابلانكا بطولة أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، إياد نصار، محمود البزاوي، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.​