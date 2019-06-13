ماذا قالت أحلام للسعوديين بعد حفل موسم جدة؟

حرصت المطربة الإماراتية أحلام على تقديم الشكر للقائمين على موسم جدة الغنائي في العاصمة الرياض، بعد إحيائها حفل الافتتاح على مسرح الجوهرة، في مدينة الملك عبدالله الرياضية، الذي شهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا.

وقالت أحلام، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“: ”كانت ليلة كالحلم، شكرًا موسم جدة على النجاح الكبير الذي أضيف إلى تاريخي ومسيرتي الفنية، وأتمنى أني كنت قد المسؤولية الكبيرة اللي حملتوني إياها لافتتاح الموسم بالإضافة إلى إشرافي بالكامل على الصوت والمسرح والإضاءة والغرافيكس مع طاقم عملي الكبير..“.

كما وعدت أحلام جمهورها في المملكة العربية السعودية بالعودة مجددًا لإحياء حفل غنائي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في حفلها بمدينة جدة.

وطالبت أحلام السعوديين بأن يكونوا على جاهزية، حيث ستعلن لهم عن تفاصيل حفل جديد سيجمعها بهم قريبًا، وكتبت عبر حسابها على ”تويتر“: ”قريبًا في السعودية خليكم جاهزين“.

ويعد حفل أحلام بالسعودية هو الثالث على التوالي، بعد إحيائها حفلين للعائلات بالمملكة، في الرياض، أقيما يومي 21 و22 مارس الماضي.