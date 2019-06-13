بالفيديو: المذيعة الكويتية ريم النجم تستفز الجمهور برأيها في الحجاب

عانت الإعلامية الكويتية ريم النجم من ألسنة الانتقادات الملتهبة عبر مختلف مواقع السوشيال ميديا، تزامناً مع انتشار مقطع فيديو مستفز لها عبرت فيه عن رأيها الحجاب.

وأطلت ريم النجم في مقطع فيديو عبر “سناب شات”، بينت فيه مبررات وأسباب رفضها ارتداء الحجاب من وجهة نظرها موضحة أنها لن تقوم بهذه الخطوة فقط لإرضاء متابعيها.

كما استفزت الجمهور بانتقادها للمحجبات اللاتي يضعن الزينة كالمكياج والعدسات الملونة والرموش الصناعية، حيث قالت في مقطع الفيديو: “الحجاب، حجاب النفس، حجاب القلب، ياما في محجبات لشعرهم وهما فساد الفساد، الحجاب مش هو اللي تعرفونه”.

وأكملت بحدة واضحة: “ليه ألبس حجاب وأنا عاملة ميكاب وعدسات ورموش وألبس مرصص، الحجاب مطهر وغني عن كل هذا، لأن نمص الحواجب حرام.. ما تدرون صح .. بس عشان أنتم تبون ذلك تحللونه.. إزاي ألبس حجاب وانمس حواجبي، الأفضل لي ألبس حجاب العباية والحجاب الصجي، ما ألبس حجاب اللي أنتم تبون إني ألبسه، ولن أرتدي الحجاب من أجلكم”.