كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أغنية مسلسل زلزال "سيبونا بقى فى حالنا" تقترب من الـ 8 ملايين مشاهدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حققت أغنية "سيبونا بقى في حالنا"، للمطرب الشعبى أحمد شيبة "أكثر من 7 ملايين مشاهدة منذ طرحها قبل 30 أبريل الماضي، عبر القناة الرسمية لمحمد رمضان على "يوتيوب" ، والأغنية من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضي، وتوزيع طه الحكيم، ومونتاج عمرو عاكف، وهى الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل زلزال والتى يتم عرض على قناة dmc من بطولة الفنان محمد رمضان.

مسلسل "زلزال" يتناول قصة من عام 1992 التى شهدت زلزال عنيف ضرب مصر، وكان سببًا فى انهيار عدد كبير من المنشآت والمبانى، من بينها المنزل الذى يقيم فيه بطل المسلسل مع والده، وذلك قبل أن يتم تسجيل ونقل ملكية البناية إلى العائلة، ويبدأ الصراع عندما يرفض البائع تسليم أرض المنزل إلى عائلة المتوفى.

يذكر أن مسلسل "زلزال" عرض خلال شهر رمضان الماضى، وهو من بطولة النجم محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، سلوى عثمان.