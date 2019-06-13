رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نقل الفنان المصري ياسر صادق لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.
الفنانة نهال عنبر كشفت عن الحالة الصحية للفنان باعتبارها رئيس اللجنة الصحية بنقابة الممثلين، وقالت إن ياسر صادق تعرض لأزمة صحية شديدة وحالته غير مستقرة حتى الآن، حيث يتواجد بمستشفى الأمل.
نهال أكدت أن الوضع الصحي للفنان لم يتم التعرف على تفاصيله حتى الآن، حيث الأطباء في انتظار نتائج التحاليل والفحوصات.
جدير بالذكر أن الفنان ياسر صادق تولى رئاسة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في يناير الماضي، بعدما أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتورة بتكليفه برئاسة المركز لمدة عام.
تخرج ياسر صادق في كلية التجارة في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، ثم أكمل دراسته الأكاديمية في مجال المسرح والتمثيل، بعدها شارك في العديد من المسلسلات والمسرحيات، منها مسلسلات: “دنيا جديدة” عام 2015، و”لحظات حرجة” ، و”فرح العمدة” عام 2012، و”الجماعة” عام 2010، و”الأشرار” عام 2009، ومسرحيات: “سي علي وتابعه قفه” عام 2009، و”تخاريف” عام 1989.
كانت هذه تفاصيل خبر نقل الفنان ياسر صادق للعناية المركزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.