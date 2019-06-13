نجمة بوليود فيديا بالان تنزل البحر بالفستان.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

وصلت الفنانة الهندية فيديا بالان Vidya Balan إلى إحدى أشهر الأماكن السياحية الشاطئية في العالم جزيرة بالي للاحتفال بهولي، وخلال هذا الوقت كانت قد شاركت العديد من الصور لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ارتدت فيديا فستان وردي اللون أشبه بالجلابية على الشاطئ، وتوضح صورتها بوضوح مدى استمتاعها بعطلتها الصيفية، ليس ذلك فحسب، بل هي نفسها أشادت بهذا الفستان.

صور بالان لم تنل اعجاب متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام فحسب، يل كان هناك من الوسط الفني من ابدوا اعجابهم أيضا برحلة فيديا السياحية.

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ربما كانت رغبة سوناكشي سينها في الذهاب لقضاء عطلة في أثناء مشاهدة الصورة مع فيديا هي رغبة مُلحة، وهذا هو السبب في أنها قالت بطريقة تشكو فيها فيديا، “لماذا لم تأخذيني معك؟ “

بصرف النظر عن سوناكشي، علقت بريانكا شوبرا وأديتي راو هيداري أيضا على صورة فيديا، حيث وُصفت بريانكا فيديا بأنها “مذهلة”، كما استخدمت أديتي الرموز التعبيرية على إطلالة فيديا الجريئة.

وعن جبهة العمل، كان من المفترض أن تظهر فيديا في فيلم “جايالاليثا” وهو سيرة ذاتية، لكنها بحسب تقارير متداولة قد انسحبت من الفيلم، قبل ذلك، شوهدت فيديا في “توماري سولو”. على الرغم من أن سقوط الفيلم في شباك التذاكر.