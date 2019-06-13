رانفير سينج ينعي أحد معجبيه.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

الممثل رانفير سينج الذي احتفل في وقت سابق من العام بزواجه الكبير من نجمة السينما ديبيكا بادكون، قد أشاد بمشجع شاب من جمهوره توفي فجأة، وقد شارك رانفير يوم الاثنين 10 يونيو صورة له مع الشاب الراحل على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram.

وفقًا للمصور المقيم في مومباي، Viral Bhayani فيرال باياني، فإن اسم “الفانز” الراحل هو جاتين دوليرا وكان مراهقًا، في منشور على حسابه الشخصي أيضا بموقع التواصل الاجتماعي Instagram.

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قال فيرال باياني: “مات جاتين دوليرا، وهو من المعجبين المتحمسين للنجم رانفير سينج Ranveer Singh، بسبب حادث مفاجئ، كان جاتين مراهقًا سعيدًا لم يكن له عادات سيئة على الإطلاق.

وفي الوقت نفسه، سيتم مشاهده رانفير سينغ في فيلمه المقبل 83 الذي يقدم فيه شخصية اللاعب كابيل ديف، الذي رفع كأس العالم للهند في 1983.

يضم فيلم 83 أيضا فريق من الممثلين على رأسهم راي بادري وهاردي ساندو، تشيرج باتيل، ثاقب سليم، بانكاي تريباثي، طاهر باساين، والفيلم من إخراج كبير خان، ومن المقرر أن ينطلق بدور العرض السينمائي في 10 أبريل 2020.