مشهد أصيب بسببه محمد فراج في «قابيل»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد فراج، عن إصابة حقيقة تعرض لها خلال تصوير مسلسل «قابيل»، والذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي.

محمد فراج، قال خلال لقائه في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، إنه أصيب بحريق شديد في يده بأحد مشاهد المسلسل، نتيجة انفجار فيوز الطلقة النارية فيها.

وأضاف: «المخرج كان يقول لي بيرفيكت شوت، وأنا بقول له بيرفيكت إيه إيدي بتتحرق وأنا بموت».

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وكشف، أنه كان يهرب من مواجهة الفنان محمد ممدوح، قائلًا: «كنت دائما أهرب من مواجهة ممدوح، وتمت إعادة مشهد مواجهتي معه أربع مرات، على الرغم من صداقتي به منذ 15 عامًا».

وأوضح أن أسباب موافقته على الدور رغم الشر الذي قدمه من خلاله قائلًا: «وافقت على السيناريو فور قراءته مع الفنان محمد ممدوح، والفنانة أمينة خليل، لأنني لست من الممثلين الذين يهتمون بالكم في الأعمال الفنية».

يذكر أن مسلسل «قابيل»، من بطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، ومحمد فراج، اشترك في تأليفه مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وأشرف نصر، وكريم يوسف، وإخراج كريم الشناوي.