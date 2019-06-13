هاندة إرتشل تسرق الأنظار من عروسة صديقها بطلّة مميزة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت الفنانة التركية هاندة إرتشل حفل زفاف صديقها، المذيع التركي ايسر ينلار، وذلك برفقة حبيبها، النجم التركي مراد دالكيش.

هاندة تألقت خلال الزفاف بفستان طويل شفاف، ذو شق جرئ لأعلى الفخذ، كما أنه كان مكشوفاً من منطقة الصدر، مسدلة شعرها البني بشكل زادها جاذبية، وهو الـ«لوك» الذس اشعّت فيه الفنانة الشابة أنوثة وإثارة، وخطفت به أنظار الجميع.

Advertisements

اللافت كانت الأجواء الرومانسية المسيطرة على الحفل، حيث ظلت هاندة يداً بيد مع حبيبها طوال الزفاف، كما حضر الحفل، الحبيبان، اسلي أنفر ومراد بوز، وحرص النجوم الأربعة على التقاط صور تذكارية لهم، تبادلها عشاقهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن هاندة إرتشل عادت لمراد دالكيش بعد فترة أنفصال استمرت لأشهر، وذلك بعد أن وقف الفنان التركي إلى جانبها في ازمتها الأخير عقب وفاة والدتها، حتى أنه زار الممثلة التركية فور علمه بخبر الوفاة، حيث اصيبت هاندة بانهيار عصبي نُقلت على إثره للمستشفى بعد علمها بوفاة والدتها، وكان مراد إلى جانبها منذ اللحظة الأولى، يساندها ويشد من إزرها، وهو الأمر الذي جعل علاقتهما أقرب وأقوى من ذي قبل، مما اشعل علاقتهما العاطفية مجدداً.

هاندة ارتبطت عاطفياً بمراد نهاية 2017، وذلك بعد أشهر قليلة على طلاقه للفنانة التركية ميرفي بولجور التي انفصل عنها بعد عامين على زواجهما، حيث احتفل الثنائي بزفافهما يوم 24 أغسطس 2015 بعد قصة حب جمعتهما.

من ناحية أخرى، يُعرض لهاندة إرتشل حالياً مسلسلها الجديد «الحلقة» الذي تشارك في بطولته أمام سيركان تشاي أوغلو.