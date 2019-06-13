تعليق عباس النوري على قرار منعه من الظهور في الإعلام السوري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الفنان السوري عباس النوري، على أخبار منع ظهوره في الإعلام السوري، برفقة عدد من نجوم سوريا، مؤكدًا أنه لا علم له بالأمر.

وأضاف في بيان صحفي له: «أثق بأن هذا النوع من الأخبار يراد منها هدف واحد ووحيد هو التداول الأهوج والمنفلت على صفحات ثقافة المتسرعين واللاهثين وراء الإشاعات في الفيس بوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي».

وتابع: «ما صرحت به سابقًا حول بعض مسائل تاريخنا تم فهمه والترويج لفهمه بطريقة مسيئة للتاريخ قبل الإساءة لي والتي أشعلتها مواقع مختلفة ومخترعة ومفبركة ومشكوك فيها».

Advertisements

واختتم قوله قائلًا: «نحن مخترقين في فضائنا الإلكتروني بشكل خطير ويسمح بإثارة كل ما هو حساس ومثير للرأي العام والخاص بآن واحد.. وللعلم فالتلفزيون السوري بصدد استضافني في أحد برامجه وهم يحضرون لذلك بصدر رحب».

وعن الفنان عباس النوري، فجاء قرار منع ظهوره إعلاميُا بسبب تصريحه المشهور بحق القائد التاريخي صلاح الدين الأيوبي، والذي وصفه بالـ “كذبة الكبيرة”، ما دفع المسئولين عن الهيئة للتوجيه الشفوي بمنعه من الظهور، والذي يعتبر بمثابة قرار إداري في الهيئة.