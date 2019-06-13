رامي عياش يهاجم صحفية انتقدت أغنيته الجديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شن الفنان اللبناني رامي عياش، هجومً حادًا على صحفية لبنانية انتقدت أغنيته الجديدة «يا سكاكر السكر» والتي طرحها قبل أيام مع الراقصة فيفي عبده، وحقت نسب مشاهدة عالية عبر موقع «يوتيوب».

وكانت الصحفية رحاب ضاهر، قد قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «بخصوص فيديو كليب رامي عياش الجديد يا سكاكر السكر.. أول شي جاكيت ماجد المهندس ما بتقطع.. ثاني شي بالنسبة إلى الغنية والكليب أكثر من مرة لا بتنسمع ولا بنتشاف».

وأضافت: «ثالثا إنه فوفا صارت كثير مستهلكة عالشوسيال ميديا فا ما عادت مادة دسمة والحوار أخر الكليب ودلع فيفي بيوجع القلب».

Advertisements

رامي عياش، رد على تغريدتها قائلًا: «لغتك لغة شارع.. ورأيك ليس قريبًا حتى من النقد.. أنا بس مع الصحافة المحترمة ومع أي رأي يقال باحترام.. نوعك صار عار عالصحافة.. و ماجد المهندس محترم مش هيك بينحكا يا عيب الشوم عليكي».

أغنية “يا سكاكر السكر”، من كلمات خالد فرناس، ومن ألحان عمرو الشاذلي، توزيع موسيقى محمد شفيق، هندسة صوتية أحمد جودة، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.