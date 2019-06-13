آسر ياسين يُقلد محمد صلاح.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار تقليد الفنان المصري آسر ياسين، لصورة اللاعب محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بعد اصطياده سمكة كبيرة خلال عطلته بمنطقة الجونة، لانتقادات عدد كبير من متابعيه.

ورد آسر ياسين على هذه الانتقادات قائلًا: «فين حس الدعابة!!!! يا ابني احنا أخف دم في العالم وبلد عظيم..خليك فخور وفريش».

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يذكر أن آسر ياسين، لم يشارك في السباق الرمضاني الحالي، بعد خروج مسلسل «النصابين»، مع نيللي كريم في رمضان 2019،ولم يمشف عن سبب خروجه من السباق الرمضاني.

وكان آسر ياسين قد عرض له مؤخرا فيلم “تراب الماس”، وشاركه بطولته الفنانة منة شلبي، والفنان محمد ممدوح، والفنان بيومي فؤاد، والفنان ماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.

كما تعاقد على بطولة فيلم ”صاحب المقام”، مع يسرا، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.