- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عادت الفنانة اللبنانية نادين الراسي لإثارة الجدل حول ديانتها مرة أخرى، فبعد تصريحات وصفت فيها ديانتها بالـ«مسلحية»، مؤكدة أنها تؤمن بالإسلام والمسيحية، بالرغم من أصولها المسيحية، نشرت صورة، كشفت بها عن وشم جديد، اثار شكوك حول اعتناق الفنانة للدين الإسلامي.
الراسي اختارت أن تكتب اسم نبي الإسلام «محمد» كوشم على ذراعها، حيث انتشرت صورة الفنانة وهي تستعرض الـ«تاتو» الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واثارت جدلاً كبيراً بين النشطاء، حيث أعتبر فريق أن هذه الصورة أكبر دليل على اعتناق الفنانة اللبنانية للدين الإسلامي، وفريق آخر يرى أن الصورة دليل انفتاحها على الأديان، وتأكيد على كلامها السابق بإيمانها بالإسلام إلى جانب مسيحيتها.
من ناحية أخرى، تعيش نادين الراسي حالة حزن كبيرة بعد أن نجح طليقها، رجل الأعمال جيكسار أبي نادر في ضم حضانة نجليه «كارل ومارسيل» من الممثلة اللبنانية، حيث دائماً ما تهاجم زوجها السابق ووالدته عبر مواقع التواصل الاجتماعين خاصة بعد حرمانها من رؤية طفليها او حتى التواصل معهما عبر الموبايل.
يُذكر أن خماسية «طفلي المتوحد» ضمن مسلسل «حدوتة حب» كان آخر عمل درامي عُرض لنادين الراسي على الشاشة.
كانت هذه تفاصيل خبر نادين الراسي تثير الجدل بوشم جديد.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.