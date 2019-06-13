نجمة بوليود ايشا ديول ترحب بطفلها الثاني

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

رحبت الممثلة إيشا ديول وزوجها رجل الأعمال بهارات تختاني بطفلهما الثاني في الإثنين 10 يونيو، عبر بطاقة ملونة باللون الوردي تحمل اسم المولود الجديد، ميرايا، شاركتها مع رسالة على السوشيال ميديا.

نشرت ديول وهي أم للابنة راضية، التي ولدت في 23 أكتوبر 2017، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، البطاقة مع رسالة تقول: “مرحبًا بكم في قبيلتنا؟ ميرايا تختاني، وُلدت في 10 يونيو 2019، ممتنة بشكل كبير”.

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بمجرد نشر الأخبار السارة على وسائل التواصل الاجتماعي، استجاب عدد من زملاء صناعة السينما مثل سيلينا جايتلي وأرتي شابريا وايشواريا آر دانوش وآخرين برسائل تهنئة وحب للزوجين، وكتبت سيلينا، “تهانينا القلبية يا أعز الناس ديول تختاني على وصول ملاكك الثاني

فيما شوهدت هيما ماليني ودارمندرا، والدا إيشا ديول، خارج المستشفى حيث وُلدت ميرايا، وقد تزوجت إيشا ابنة الممثلين المخضرمين درامندرا وهيما ماليني من بهارات في عام 2012، وولدت ابنتها الكبرى في عام 2017.

دخلت إيشا ديول إلى معترك صناعة الترفيه الهندية من خلال فيلم “كوي كوي مير ديل سي بوخ” في عام 2002، وظهرت الممثلة في أفلام مثل Dhoom وYuva وNo Entry وDus وغيرهم، كما حصلت إيشا ديول على استراحة بعد زواجها، ثم عادت مؤخرًا مع فيلم Cakewalk القصير لعام 2018.