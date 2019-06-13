نورهان تقلد لوك ريهام عبدالغفور.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

قررت الفنانة المصرية نورهان أن تختار لها لوك جديد، وشاركت جمهورها في صور جديدة لها.

نورهان نشرت صورها عبر موقع «أنستجرام»، حيث اختارت لوك الشعر القصير، وكتبت معلقة: «قصة شعر جديدة أتبع نفس خطوات صديقتي ريهام عبدالغفور وصديقتي يسرا اللوزي، يوم جديد بداية جديدة صفحة جديدة».

اللوك الذي ظهرت به نورهان حاز على إعجاب عدد كبير من جمهورها، والذي تغزل فيها من خلال مجموعة من التعليقات عبر حسابها الشخصي.

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نورهان شهدت حالة من النشاط الفني في شهر رمضان، حيث شاركت في اكثر من عمل الفني الأول هو مسلسل «قمر هادي»، والذي شاركت في بطولته مع الفنان هاني سلامة، والمسلسل حاز على نسبة مشاهدة عالية.

العمل الثاني الذي شاركت به نورهان هو مسلسل «علامة استفهام»، مع الفنان محمد رجب، حيث قدمت شخصية الدكتورة همت، والمسلسل كان يعتمد على الإثارة والتشويق.

نورهان كانت قد انتهت قبل رمضان من تصوير مسلسل «بحر»، والذي تشارك في بطولته مع الفنان ماجد المصري، ويناقش الدراما الصعيدية.

نورهان هي واحدة من نجمات الدراما الت ذاع صيتها في بداية الألفية الجديدة ولكنها ابتعدت عن الأنظار بعد الزواج واعتزلت لتعود مرة أخرى، ومن أعمالها قبل الاعتزال: «العصيان، عائلة الحاج متولي، سوق العصر».