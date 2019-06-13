بعد اتهامها بالإساءة لوالدتها.. ابنة هيفاء وهبي ترد: «الدم عمره ما يبقى ميه»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على الانتقادات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية بسبب منشورات قامت بنشرها مؤخرًا، واتهمها البعض بالإساءة لوالدتها.

وقلت زينب، في منشور لها عبر خاصية الأستوري، عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»: «منعًا للسماح لأي شخص بأن يسرح بمخيلته ليصل بهم إلى حد التفكير أني أقصد من كان سبب وجودي في هذه الحياة! وطبعاً لأهداف واحدة أنا كنت أقصد الأقنعة المزيفة الذين يسعون مراراً وتكراراً لتشويه صورتي أمامكم وأمام أقرب الناس لي!».

وأضافت: «من باب الحرص والحب المزعوم!! عم هم بشر مع حذف الباء.. لهم أقول لا تتوهمون أني إن سكت عن حقي فأنا على باطل لم ولن يتغلبوا على قوة الله لو وصل بهم المكر إلى حد الجحيم”.. “أسمعتم يوما أن الدم يصبح ماءً؟».

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وأوضحت، أن الزمن والتجارب قد تغير السلوك، لكن الحمقى هم من لا يميزون بين العتب والكراهية، على حد قولها.

وأثارت زينب، جدلًا واسعًا حول من تقصده بهذا الأمر، هل والدتها أم شخص آخر، الأمر الذي دفعها للرد مرة أخرى، كاتبة: «كل شيء بوقته حلو بالوثائق والدلاء.. أنا لهلأ ساكتة أتكلم عن الهدوء ما قبل العاصفة يا أحبتي».

وكانت زينب فياض، قد نشرت قبل أيام صورة عبر حسابها على إنستجرام، تتضمن دعاءً للمرضى، الأمر الذي اعتبره الجمهور موجهًا إلى والدتها التي تعاني من أزمة صحية مؤخرًا.