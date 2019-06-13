محمد هنيدي يعتذر للنساء.. ما السبب؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري محمد هنيدي، لانتقادات حادة خلال الساعات الماضية بسبب تعليقه على إحدى التغريدات واتهمه البعض بالسخرية من للمرأة.

وكان محمد هنيدي، قد رد على تغريدة للمغني العالمي جاستن بيبر، والتي أعلن من خلالها دعوته للفنان توم كروز، لخوض تحدٍ في حلبة قتال، ضمن سباق منظّمة الفنون القتاليّة المختلطة، قائلًا: «أريد أنْ أتحدّى توم كروز في قتال في حلبة، وإذا لم توافق على هذا التّحدّي يا توم، فأنت خائف، من يريد أنْ يراهن على هذا القتال؟».

محمد هنيدي، رد على هذا الأمر كاتبًا: «منظمة الفنون القتالية المختلطة لا تسمح بقتال بين رجل وامرأة، آسف»، وهو ما اعتبره البعض إهانة للمرأة.

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وبعد الانتقادات التي تعرض لها محمد هنيدي، قام بحذف الرد، وغرد قائلًا: «لحبايبي اللي زعلوا بسبب رد جاستن بيبرر أكيد عمرنا ما هنسخر من النساء كلكوا فوق رأسنا».

من ناحية أخرى يعرض للفنان محمد هنيدي حاليًا مسرحية «3 أيام في الساحل»، على مسرح “موفينبيك” في 6 أكتوبر، ويشارك في بطولتها كل من بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وندا موسى، ومها أبوعوف، ومحمد محمود، وسامية الطرابلسي، ومن إخراج مجدي الهواري.

كما يستعد لبطولة فيلم جديد يحمل اسم «كينج سايز»، والذي يؤدي من خلاله دور عقلة الإصبع وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ومن إنتاج وليد صبري، الذي سبق أن تعاون مع هنيدي في مسلسل الكارتون “سوبر هنيدى” وفيلم “يوم ما لوش لازمة”.