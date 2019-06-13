محمد إمام يتعاقد على بطولة فيلم جديد يصفه بالمفاجأة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقد الفنان المصري محمد إمام، على بطولة فيلم سينمائي جديد مع المنتج والموزع يوسف طاهر.

محمد إمام، نشر صورة خلال تعاقده على الفيلم عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، علق عليها قائلًا: «إن شاء الله .. بإذن الله فيلم مفاجأة مع مخرج عملاق في حدوتة ماتعملش زيها قبل كدة‼ مع المنتج و الموزع الكبير الأستاذ يوسف الطاهر و شريك رحلة النجاح أخويا أحمد بدوي، إن شاء الله هقدملكم حاجة جامدة و مختلفة تليق بيكم.. دعواتكم».

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من ناحية أخرى يواصل محمد إمام، تصوير فيلمه «لص بغداد» والمقرر عرضه في صيف 2019، وهو تأليف تامر إبراهيم، ومن إنتاج تامر مرسي، من إخراج أحمد خالد موسى وهو من بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبدالرحمن وفتحي عبد الوهاب.

يذكر أن محمد إمام نافس في السباق الرمضاني 2019 بمسلسل «هوجان» وشاركه في بطولته كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.