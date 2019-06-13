أحمد عز يكشف عن إصابته في «الممر».. ومفاجأة عن الدوبلير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد عز، تفاصيل فيلمه الجديد «الممر»، والمعروض في السينما حاليًا ضمن سبق عيد الفطر.

أحمد عز، قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إنه أُصيب بخدوش بسيطة في الذراعين والقدمين، أثناء تصوير فيلم “الممر”، والدوبلير أصيب بكسر في فقرات الظهر، وسافر ومكملش معانا، من تاني يوم تصوير.

وأضاف، أنه يحب تجسيد هذه المشاهدة خاصةً مع وجود التأمين وليس بطولة أن أقدم المشاهد الخطيرة وأتكسر وأعطل تصوير الفيلم.

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وتابع، أنه قرأ مذكرات هزيمة 1967، من أكثر من شخص عاصر هذه الأحداث، لكي يعي الفيلم جيدًا، قائلًا: «كنا عاوزين نعمل حاجة موثقة والناس ترجع لها، ومكنش في رقابة خالص، متمنيًا أن يكون الممر حالة جديدة في السينما، وأن تختلف التقنيات والصور والفكر، وألا نتعامل مع العمل الفني بمنطق متسرع».

واستطرد: «أتربيت على أفلام يحيى الفخراني، وعادل إمام، وأحمد زكي، وغيرهم، ولسه بشوف أفلام الأبيض والأسود بنفس الحب، وهو ده الفنان الناجح، اللي تتفرج على أفلامه من بدايته».

ووجّه أحمد عز، الشكر لضباط وجنود القوات المسلحة، الذي ساهموا في إنجاح الفيلم، قائلًا: «شالونا على أكتافهم فترة الفيلم كله، من المعايشة حتى انتهاء التصوير».