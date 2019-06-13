- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
رصدت عدسات الباباراتزي النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك» في أحدث ظهور له خلال خروجه من أحد الكافيهات، حيث كان في لقاء خاص مع مجموعة من أصدقائه.
الصحفيون استغلوا الفرصة وسألوا بوراك عن سبب عدم نشر أي صور لمولوده الأول حتى الآن، وفي الوقت الذي لم يجب فيه على السؤال، أوضح أن ابنه «كاران»، والذي وصفه بالجميل لا يدعه يرتاح أبداً هو وزوجته الفنانة فهرية أفجان، حتى أنه حرمهما من السفر في عطلة عيد الفطر، كما اعتاد الزوجين، للبقاء إلى جانبه، وكان لافتاً حروف سيارته والتي تحمل أول 3 حروف من اسم ابنه «KAR».
يُذكر أن بوراك كان قد رُزق من زوجته فهرية أفجان التي احتفل بزفافه عليها يونيو 2017، بمولوده الأول «كاران» أبريل الماضي، وقد حرص الزوجان على عدم نشر أي صور له حتى الآن.
من ناحية أخرى، من المنتظر أن يبدأ بوراك أوزجفيت تصوير مسلسله الجديد «قيامة عثمان» يوليو المقبل، وهو الموسم الجديد من المسلسل التركي التاريخي الأشهر «قيامة أرطغرل»، والذي قام ببطولته على مدى 5 مواسم، الفنان التركي إنجين التان.
«قيامة عثمان» سيكون العمل الذي يعود به بوراك إلى جمهوره بعد آخر أعماله الدرامية «حب أعمى»، الذي شارك في بطولته أمام النجمة التركية نسليهان أتاغول.
كانت هذه تفاصيل خبر النجم التركي بوراك أوزجفيت وزوجته تحت الإقامة الجبرية في منزلهما!.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.