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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة المصرية مي كساب مؤخرا بطرح ألبومها الجديد “أنا لسه هنا”، خلال مؤتمر صحفي أقيم وسط حضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وفريق عمل الألبوم، بأحد الفنادق الكبرى.
الفنانة المصرية أطلت خلال المؤتمر بإطلالة سوداء، إلا أنها فشلت في إخفاء زيادة وزنها، خاصة عند منطقة البطن، وهو ما جعل عدد كبير من جمهورها يتشكك في حملها بطفل ثالث.
وقد حضر الموتمر كل من الفنانه أنوشكا، وأوكا وأورتيجا، والمخرج احمد البدري، والمطربة مي فاروق، والفنان محمد قماح، بالإضافة إلى عدد من صناع العمل.
وأعربت الفنانة مي كساب عن سعادتها الشديدة بنجاح الألبوم، وقالت إنها سعت لتقديم زوجها أوكا، من خلال توزيع أغاني الألبوم بالكامل.
وتعاونت مي خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، عزيز الشافعي، نصر الدين ناجى، أحمد المالكي، حسن عطية، محمد عاطف، رامي جمال، أحمد مزوق، محمد يحيى، محمدى، مدين، وقام أوكا بتوزيع جميع أغاني الألبوم.
والفنانة المصرية مي كساب لديها طفلتين من زوجها مطرب المهرجانات أوكا هما “فريدة وداليدا”.
كانت هذه تفاصيل خبر زيادة وزن مي كساب يثير التكهنات حول حملها الثالث.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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